Важное 03 апреля 2023, 12:16 Российским силам почти удалось подойти к железнодорожной станции Артемовска — Пушилин Врио главы ДНР Пушилин: Российским силам почти удалось подойти к ж/д станции Артемовска РИА «Новости»

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Российские подразделения практически подошли к железнодорожной станции Артемовска. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, Вооруженные силы Украины не получали приказа о выводе своих бойцов из Артемовска. Сейчас об этом речи не идет.

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«Сейчас противник не получил соответствующего приказа, соответственно, никакого бегства или спланированного вывода войск украинского режима из Артемовска не видится», — сказал он.

Пушилин рассказал также о неудачных попытках ВСУ атаковать. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о поднятии над городской администрацией Артемовска флага России. На триколоре виднеется подпись в память о погибшем военном корреспонденте Владлене Татарском.

Его убили в Санкт-Петербурге накануне. Татарский проводил творческий вечер в одном из кафе города, когда произошел взрыв. Более 30 человек пострадали, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы 3 апреля задержали подозреваемую в совершении преступления Дарью Трепову.