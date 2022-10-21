21 октября 2022, 07:17
Российский ЗРК «Тор» сбил 15 украинских дронов-разведчиков — видео
«Известия» показали, как российский ЗРК «Тор» сбил 15 украинских беспилотников
Российские военные сбили 15 украинских беспилотников, которые разведывали место их расположения. Работу расчетов зенитного ракетного комплекса «Тор» показали «Известия».
«Были уничтожены порядка 15 беспилотников. В том числе „Валькирии“ и „Фурии“», — рассказал начальник расчета с позывным Знаток.
Реклама
Дроны-разведчики пытались вычислить и передать командованию расположение российских подразделений, но их вовремя уничтожили.
Реклама
Зенитный ракетный комплекс «Тор» на полях спецоперации используют часто. Он эффективно сбивает разные воздушные цели, от дронов, самолетов и вертолетов до баллистических ракет, выпущенных из боевых машин реактивных систем залпового огня. Расчеты ЗРК дежурят круглосуточно, чтобы обеспечить безопасность с неба. Военные называют их воздушным щитом.
Ранее Минобороны России показало, как эти комплексы уничтожили украинские ракеты. Их заметили на расстоянии 9,9 километра и решили сбить. Сразу после выполнения задания расчеты покинули огневые позиции до новых указаний.
Беспилотники
Оружие
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама