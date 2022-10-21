Спецоперация 21 октября 2022, 07:17 Российский ЗРК «Тор» сбил 15 украинских дронов-разведчиков — видео «Известия» показали, как российский ЗРК «Тор» сбил 15 украинских беспилотников

Читать 360tv в

Российские военные сбили 15 украинских беспилотников, которые разведывали место их расположения. Работу расчетов зенитного ракетного комплекса «Тор» показали «Известия».

«Были уничтожены порядка 15 беспилотников. В том числе „Валькирии“ и „Фурии“», — рассказал начальник расчета с позывным Знаток.

Реклама

Дроны-разведчики пытались вычислить и передать командованию расположение российских подразделений, но их вовремя уничтожили.

Реклама

Зенитный ракетный комплекс «Тор» на полях спецоперации используют часто. Он эффективно сбивает разные воздушные цели, от дронов, самолетов и вертолетов до баллистических ракет, выпущенных из боевых машин реактивных систем залпового огня. Расчеты ЗРК дежурят круглосуточно, чтобы обеспечить безопасность с неба. Военные называют их воздушным щитом.

Ранее Минобороны России показало, как эти комплексы уничтожили украинские ракеты. Их заметили на расстоянии 9,9 километра и решили сбить. Сразу после выполнения задания расчеты покинули огневые позиции до новых указаний.