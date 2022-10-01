Российский журналист погиб в боях под Авдеевкой | 360°

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Российский журналист погиб в боях под Авдеевкой

Журналист RuBaltic Алексей Ильяшевич погиб в боях под Авдеевкой

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Российский журналист RuBaltic Алексей Ильяшевич погиб во время боя с ВСУ под населенным пунктом Авдеевка. Об этом в колонке на сайте калининградского издания сообщил главный редактор Александр Носович.

«Мой ученик, соавтор и друг Алексей Ильяшевич погиб в боях под Авдеевкой. Об этом стало известно сегодня», — написал он.

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Носович рассказал, что после начала специальной операции журналист выбрал сторону Донецкой Народной Республики, вступил в ряды Народной милиции и отправился на передовую.

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Ильяшевич родился в поселке Енакиево в ДНР. После окончания школы в 2014 году поступил в Харьковский университет, однако спустя год принял решение вернуться на родину.

«Вам очень повезло, если знали Лешу, благодарите судьбу. Большая удача встретить человека, настолько сильно воплощающего в себе доброту, бескорыстие и свет», — добавил Носович.

Ранее сотрудник РИА ФАН пострадал под Сватово в результате обстрела со стороны украинских боевиков.

ДНР

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