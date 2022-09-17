Российский военный заявил, что мобилизация не нужна | 360°

Спецоперация 17 сентября 2022, 08:38 Поделиться Telegram

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Viber Российский военный заявил, что мобилизация не нужна Боец элитного подразделения с позывным «Ветер»: ВС РФ справятся без мобилизации

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Боец с позывным «Ветер», участник элитного российского подразделения, считает, что в мобилизации россиян нет никакого смысла, так как ВС РФ справляются и без нее. Об этом сообщило РИА «Новости».

По его словам, российская армия способна выполнить необходимые задачи спецоперации на Украине без участия военнообязанных запаса. Полная или частичная мобилизация не нужны, так как «у нас есть подразделения, есть силы, и мы все это доведем до конца», подчеркнул военный.

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«Сила — в правде. Работайте, братья», — заключил он.

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Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что банки региона выделят финансирование на отправку добровольцев на спецоперацию. По словам губернатора, бойцов обеспечат всем необходимым оборудованием, не привлекая бюджет региона. Также он поблагодарил крымчан, которые «ради нашего будущего рискуют жизнью на фронте».

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