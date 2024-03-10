Спецоперация 10 марта 2024, 23:24 Российский военный вступил в бой с дроном ВСУ и сбил его Боец ВС России вышел победителем из схватки с дроном ВСУ РИА «Новости»

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Военнослужащий ВС России вступил в бой с украинским беспилотным летательным аппаратом и сбил его. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Все произошло в окрестностях Авдеевки, уточнили авторы материала. Боец уничтожил дрон-камикадзе метким выстрелом из автомата.

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«Смертельная схватка: наш боец вступил в бой с ударным дроном врага, увернулся и сбил его», — написали журналисты.

Вооруженные силы Украины около 120 раз атаковали Белгородскую область 9 марта. По шести районам и округам боевики выпустили свыше 100 снарядов, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Утром 10 марта в Белгородской области уничтожили два дрона ВСУ. Первую атаку предотвратили ночью, вторую — около 06:40.

В зоне специальной операции российские войска уничтожили еще один танк Abrams американского производства. Боевую машину ликвидировали в районе Бердычей под Авдеевкой.