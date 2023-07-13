Спецоперация 13 июля 2023, 16:03 Российский военный в одиночку отбил атаку ВСУ на Донецком направлении РИА «Новости»: боец ВС России в одиночку отразил атаку ВСУ, несмотря на контузию РИА «Новости»

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Российский военный из Южной группировки войск с позывным Юган остановил атаку малой группы военнослужащих Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на командира отличившегося бойца.

По его словам, украинцы пытались атаковать российские позиции, но не смогли определить их точное местоположение. Юган открыл по противнику огонь, но его контузило ответным выстрелом. Боец, несмотря на это, смог сменить позицию и снова вступил в бой. Он ранил одного из солдат ВСУ, второй решил бежать и нарвался на минные заграждения.

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Командир рассказал, что родом Юган из Ханты-Мансийска, под Донецком уже находится полгода. Сейчас он в госпитале восстанавливается от полученных ранений.

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