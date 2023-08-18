Спецоперация 18 августа 2023, 08:21 Российский военный совершил подвиг под минометным огнем Минобороны сообщило о подвиге младшего сержанта Шубина в зоне СВО РИА «Новости»

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Российский военнослужащий младший сержант Егор Шубин в ходе боев на Южно-Донецком направлении лично определил координаты места дислокации артиллерийского расчета ВСУ под минометным огнем, после чего передал их в командный пункт. Об этом РИА «Новости» рассказал глава пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Младший сержант Егор Шубин на должности оператора расчета станции артиллерийской разведки под минометным обстрелом сумел выявить координаты артиллерийских орудий ВСУ, после чего передал их командованию», — сказал он.

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Чехов подчеркнул, что благодаря этой информации все военные объекты националистов поразила артиллерия.

«При выполнении боевых задач военнослужащие группировки войск „Восток“ проявляют самоотверженность и профессионализм», — добавил руководитель пресс-центра.

Ранее Минобороны рассказало о подвиге прапорщика фельдшера Дениса Шишова, который под огнем ВСУ эвакуировал с поля боя пятерых раненых российских военных.