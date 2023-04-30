Спецоперация 30 апреля 2023, 03:16 Российский военный сообщил об особой тактике работы с беспилотниками Командир взвода разведки: операторы БПЛА используют тактику «карусели» РИА «Новости»

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Операторы БПЛА Западного военного округа используют тактику «карусели» для беспрерывного ведения разведки и арткорректировки на Краснолиманском направлении. Об этом РИА «Новости» рассказал командир взвода глубинной разведки ЗВО с позывным Дукат.

«Все зависит от погоды, а так можем работать целые сутки. То есть у нас коптеры все работают по „карусели“ — один сел, другой взлетел», — пояснил он.

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По словам военного, у солдат есть необходимое оборудование для зарядки аккумуляторов. В случае, если один садится, аккумулятор меняют и беспилотник взлетает заново. Работу также могут вести двумя квадрокоптерами.

Боец назвал основной задачей разведки вскрыть позиции противника, их орудия с помощью БПЛА, а потом передачу этих данных артиллеристам для последующего уничтожения целей.

Новейшие танки Т-14 «Армата» начали применять в зоне спецоперации. Эти танки еще не участвовали в прямых штурмовых действиях. Одним из преимуществ российского танка является необитаемая башня, которая поддерживает 125-миллиметровую пушку.