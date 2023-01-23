Спецоперация 23 января 2023, 09:09 Российский военный сообщил о первых взятых домах в Артемовске Российский военный сообщил о первых взятых домах в Артемовске, сдавшихся в плен бойцах ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные, занятые штурмом окраин Артемовска, уже почти вошли в город. Об этом рассказал командир одного из отрядов ВС России телеканалу «Звезда».

«Есть первые дома. На некоторых моментах они (ВСУ — прим. ред.) уходят и бросают позиции. Есть такие случаи, очень много. В некоторых моментах стали сдаваться в плен. Они понимают, что пришла сила, которая их накажет», — заявил военнослужащий.

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Ожесточенные бои ведутся за каждую улицу, дом и даже этаж, отметил телеканал. Штурмовые отряды ВС России уже близки к оперативному окружению населенного пункта.

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Ранее корреспондент британского канала Sky News Алекс Росси сообщил, что ВСУ пытаются спрятать бронетранспортеры и танки в жилой застройке Артемовска. По его словам, украинские бойцы были в курсе того, что российские силы находились уже на окраине города и собирались прорвать оборону.