31 марта 2023, 08:45
Российский военный сообщил о наемниках из Польши и Грузии, оборонявших Артемовск
Боец ЧВК «Вагнер»: оборонять Артемовск ВСУ помогали наемники из Польши и Грузии
Артемовск с южных окраин обороняли, кроме украинских военных, наемники из Грузии и Польши. Эту информацию РИА «Новости» раскрыл боец группы «Вагнер».
«Вот это — укрепления украинских вооруженных сил, также наемников их, весь сброд там был. И поляки попадались тут, и грузины», — сказал он.
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Штурмовик добавил, что польские наемники были одеты в черную форму.
Артемовск находится к северу от города Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) и остается важным транспортным узлом для снабжения украинских сил в Донбассе. Ожесточенные бои за населенный пункт продолжаются уже больше полугода.
Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные окружат Артемовск уже в ближайшее время. По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают продвижение сразу в нескольких направлениях.
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
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