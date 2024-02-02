Спецоперация 02 февраля 2024, 00:02 Российский военный сбил палкой дрон ВСУ Shot: российский военный сбил палкой дрон ВСУ РИА «Новости»

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Российский военный палкой сбил низко летящий FPV-дрон Вооруженных сил Украины и спас своих сослуживцев. Видео опубликовал Telegram-канал Shot. В российском Минобороны ситуацию не комментировали.

В видеоролике военный прятался от беспилотника за кустами, а потом схватил ветку и сбил дрон.

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«Русский солдат сбил украинский FPV-дрон обычной палкой в лесу и спас своих боевых товарищей», — прокомментировали ролик в Telegram-канале.

Летом 2023 года военнослужащий из Забайкальского края под позывным Тунгус сбил дрон-камикадзе ВСУ мешком с продуктами. Боец заметил застывший над ним БПЛА и спрятался в траве. А когда беспилотник подлетел поближе, Тунгус сбил его точным броском продуктового набора. Как выяснилось, дрон нес гранату от РПГ. Взрывотехники обезвредили ее, а беспилотник забрали как трофей.