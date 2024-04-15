Спецоперация 15 апреля 2024, 07:29 Российский военный рассказал об уничтожении танка Leopard 2 Российский артиллерист Лазаренко поразил танк Leopard 2 одним снарядом Klaus-Dietmar Gabbert/dpa / Global Look Press

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Российский артиллерист Сергей Лазаренко в зоне спецоперации уничтожил танк Leopard 2 первым же снарядом. Ролик с рассказом бойца опубликовали в Минобороны.

Он отметил, что разведывательный дрон «Орлан» зафиксировал выехавший на позицию танк. После этого группы российских бойцов быстро среагировала и отработала.

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«Выехали на позицию, встали, навелись, точным попаданием попали в цель с первого же снаряда, сразу положили. Горит как спички», — подчеркнул артиллерист.

Лазаренко сначала не поверил, что атаковал именно Leopard 2, пока не посмотрел видео. Когда ему показали ролик, артиллерист понял, что противник на месте, поэтому «пора их бить». Он добавил, что немецкий танк Leopard 2 удалось поразить с помощью самоходной гаубицы «Мста-СМ2».

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