Спецоперация 26 декабря 2022, 05:46 Российский военный рассказал об уничтожении ракет HIMARS Российский военный заявил об уничтожении ракеты HIMARS минимум по три раза в неделю РИА «Новости»

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Российские силы ПВО минимум три раза в неделю уничтожают ракеты американской системы HIMARS. Это происходит на одном из участков на Запорожском направлении, рассказал командир расчета противовоздушной обороны. Его слова привело РИА «Новости».

«Сегодня нами была уничтожена ракета установки HIMARS <…>. Раза три в неделю точно с такими ракетами имеем дело», — отметил командир расчета ПВО.

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С начала спецоперации российская войсковая ПВО уничтожила более 160 украинских самолетов и вертолетов, рассказал начальник войсковой ПВО ВС РФ Александр Леонов. Уничтоженная доля воздушных целей противника на 25 декабря составляла свыше 60% от общего числа их потерь, отметил он.

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ВСУ также остались без трех тысяч дронов и без 1,7 тысячи ракет и реактивных снарядов. Среди уничтоженных целей были ракеты РСЗО HIMARS и противорадиолокационные ракеты HARM.

Ранее в районе города Северска в ДНР российские военные уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку «Краб», а также две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Ураган». Кроме того, ударом по позициям украинских военных около Макеевки в ЛНР уничтожены две установки реактивной системы залпового огня «Град».