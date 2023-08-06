Спецоперация 06 августа 2023, 20:10 Российский военный рассказал о поиске диверсантов в Херсонской области Российский боец с позывным Бразилец рассказал о борьбе с диверсантами в Херсонской области Пресс-служба Минобороны

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Присутствующие в Херсонской области российские военные продолжают выявлять террористов и диверсантов. Как рассказал командир подразделения с позывным Бразилец, чаще всего такие люди ничем себя не выдают в обычной жизни, но в свободное время запускают дроны для атак и передают украинским боевикам координаты расположения военных для последующих ударов. Видео с рассказом Бразильца опубликовало Минобороны в своем Telegram-канале.

По словам бойца, работать на выявление диверсантов приходится много. Военные регулярно проверяют поступающую к ним информацию, а в случае подтверждения задерживают участников заговоров.

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«Это так называемые ждуны, которые ждут, когда придет их власть. Всячески им в этом помогают», — подчеркнул Бразилец.

Он добавил, что принимал участие в зачистке одного из островов, где засели украинские боевики. После высадки на сушу российские военные начали наступать и отодвигать противника назад.

«Продвигали назад, были боестолкновения, прямые контакты. Они работали артиллерией, танками, минометами. В один день, когда они поняли, что отступать им уже некуда, взорвали дамбу, и пришлось всем эвакуироваться», — подытожил Бразилец.

Каховская ГЭС разрушилась в результате обстрела украинских боевиков в ночь на вторник, 6 июня. Под воду ушли около трех тысяч домов в 15 населенных пунктах. Власти эвакуировали более 1,3 тысячи жителей. Всех поселили в пунктах временного размещения.