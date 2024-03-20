Спецоперация 20 марта 2024, 10:44 Российский военный раскрыл тактику охоты на американские танки Abrams Боец ЦВО рассказал, что для уничтожения Abrams используется спецтехника Armin Weigel/dpa/globallookpress

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Для уничтожения американских танков Abrams российские военные используют особую технику. Об этом РИА «Новости» рассказал боец группировки «Центр», оператор FPV-дрона с позывным Сокол.

В начале марта FPV-дронами уничтожили второй Abrams. Танк вывели из строя военные группировки войск «Центр».

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«Начинаю подлетать к цели. <…> И уже подлетая ближе, поразили технику и смогли разобрать то, что это танк. Поначалу думали [немецкий танк] Leopard», — отметил он.

Только после второго попадания в цель стало известно, что перед бойцами — Abrams. Сокол пояснил, что сначала тяжелую технику нужно обезвредить. И только потом добивать дронами.

При начале работы на точке должны находиться два-три оснащенных БПЛА. Ими как раз можно добить технику.

Боец добавил, что в день уничтожения Abrams российские военнослужащие использовали РПГ-7. Это кумулятивный боеприпас, используемый для поражения бронированной техники.