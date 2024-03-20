20 марта 2024, 10:44
Российский военный раскрыл тактику охоты на американские танки Abrams
Боец ЦВО рассказал, что для уничтожения Abrams используется спецтехника
Для уничтожения американских танков Abrams российские военные используют особую технику. Об этом РИА «Новости» рассказал боец группировки «Центр», оператор FPV-дрона с позывным Сокол.
В начале марта FPV-дронами уничтожили второй Abrams. Танк вывели из строя военные группировки войск «Центр».
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«Начинаю подлетать к цели. <…> И уже подлетая ближе, поразили технику и смогли разобрать то, что это танк. Поначалу думали [немецкий танк] Leopard», — отметил он.
Только после второго попадания в цель стало известно, что перед бойцами — Abrams. Сокол пояснил, что сначала тяжелую технику нужно обезвредить. И только потом добивать дронами.
При начале работы на точке должны находиться два-три оснащенных БПЛА. Ими как раз можно добить технику.
Боец добавил, что в день уничтожения Abrams российские военнослужащие использовали РПГ-7. Это кумулятивный боеприпас, используемый для поражения бронированной техники.
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