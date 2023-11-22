Спецоперация 22 ноября 2023, 18:17 Российский военный раскрыл подробности дуэли с украинской женщиной-снайпером Боец ВС России Кобальт рассказал о дуэли с женщиной-снайпером из ВСУ РИА «Новости»

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Военнослужащий 15-й отдельной механизированной бригады с позывным Кобальт рассказал подробности дуэли с украинским снайпером-женщиной. Его слова привел Telegram-канал «Черные гусары».

Российский военный отметил, что противница выстрелила по его точке, но промахнулась.

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«Мне по рации сообщили, куда отойти. Но хорошо, что в эту точку я не пошел, потому что по ней отработал пулемет. Потом начал наблюдать, сориентировался и увидел противника, им оказалась женщина лет 40. Меня это поразило, но пришлось сделать выстрел», — рассказал он.

Кобальт объяснил, что не считает свой поступок неправильным, потому что женщина-снайпер сделала осознанный выбор участвовать в боевых действиях.

«Эта ситуация долго ходила со мной, даже растерянность была. С другой стороны, никто ее не заставлял, она сама вела огонь по моим ребятам и по мне. Не уничтожать стало бы глупым решением», — добавил военный.

Ранее стало известно, что российский снайпер уничтожил 20 украинских боевиков и два автомобиля с дистанции 1,7 километра из крупнокалиберной винтовки ОСВ-96, сообщал RT.