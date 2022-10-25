Российский военный раскрыл, для чего Украине нужны наемники | 360°

Спецоперация 25 октября 2022, 13:34 Российский военный раскрыл, для чего Украине нужны наемники Боец ВС РФ с позывным Межа: ВСУ использовали наемников для работы с оружием НАТО Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Боевикам Вооруженных сил Украины тяжело разобраться с западными образцами вооружения. Для этой цели они приглашают иностранных наемников. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на бойца бригады с позывным Межа, который участвует в спецоперации в Донбассе в составе расчета самоходной артиллерийской установки 2С3 «Акация».

«Видимо, мало осталось у них отечественного калибра, все больше НАТО», — рассказал российский военнослужащий.

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Он отметил, что наемники или инструкторы достаточно профессионально работают с оружием западного образца. По его словам, иностранцы имеют как минимум статус советников.

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В первой половине октября союзные силы ликвидировали большое число иностранных наемников, когда они и украинские военные пытались прорваться под Сватово и Кременной.

По данным РИА ФАН, наемники ехали на Украину поучаствовать в опасном, но увлекательном сафари, а угодили в настоящую мясорубку.