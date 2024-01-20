Спецоперация 20 января 2024, 10:36 Российский военный победил врукопашную трех бойцов ВСУ Российский морпех победил в рукопашной схватке с бойцами ВСУ в ДНР РИА «Новости»

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Морпех из Якутии с позывным Куба рассказал, как в декабре 2023 года в одиночку справился с тремя бойцами ВСУ при выполнении задачи на Донецком направлении. Его слова привело РИА «Новости».

Во время штурмового обхода Куба пошел проверять дом, в котором прятались три боевика ВСУ. Численный перевес не помог украинским солдатам. Россиянин обратил одного в бегство, второго ликвидировал в кулачном бою, а третьего взял в плен.

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«Все на адреналине было. <…> Бой на рукопашку пошел, кто быстрее. <…> Подрались», — пояснил военнослужащий.

Куба справился с противником, даже будучи раненным руку. Его выручил нож, купленный, чтобы открывать консервы в полевых условиях.

В бою ему также помогли навыки морского пехотинца, самбо и якутской борьбы хапсагай. Единоборства, которыми Куба занимался еще в детстве, пригодились в нужный момент.

Ранее российский боец в одиночку уничтожил украинский опорный пункт, заложив мину ТМ-62М.