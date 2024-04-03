Спецоперация 03 апреля 2024, 06:03 Российский боец победил в снайперской дуэли под Работиным двух боевиков ВСУ Российский боец уничтожил двух снайперов ВСУ у Работина, когда те меняли позицию РИА «Новости»

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Снайпер 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» ликвидировал двух украинских снайперов недалеко от села Работино в Запорожской области. Об этом рассказал сам боец с позывным Ветка, его слова передало РИА «Новости».

«Иногда везет — ротация [противника] проходит рядышком, в районе 200-300 метров. И есть возможность отработать по двум-трем целям. Вражеские снайперы обычно работают под шквалом огня [ВСУ], чтобы сложнее было выявить их позиции, но им не повезло», — рассказал он.

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По словам снайпера, он вместе с оператором БПЛА и снайперской парой определил позицию противника и отработал по цели. Он отметил, что среднее время ожидания для снайперов достигает от восьми часов до нескольких суток.

Ранее стало известно, как российские снайперы в зоне СВО уничтожили группу из 12 польских наемников на Харьковском направлении. Военные выследили иностранцев за три дня, а потом уничтожили их в «Шервудском лесу» под Изюмом.