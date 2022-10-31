Российский военный объяснил зомбированность некоторых бойцов ВСУ | 360°

Спецоперация 31 октября 2022, 06:15 Российский военный объяснил зомбированность некоторых бойцов ВСУ РИА «Новости»: военный с позывным Крым рассказал об диверсантах ВСУ, не чувствующих боли

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Некоторые украинские диверсанты ведут себя, как зомбированные. Они совершенно не реагируют ранения. Российский военнослужащий с позывным Крым в беседе с РИА «Новости» объяснил это действием препаратов.

На необычную диверсионно-разведывательную группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) наткнулись во время выполнения одного из заданий. Российские военные стреляли в них, попадали, но противник не реагировал.

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«То есть мы попадаем в них, а они двигаются, как зомби какие-то. Что-то они употребляют, под какими-то препаратами», — сказал он.

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Раненые продолжали идти и улыбаться.

Ранее пленные солдаты ВСУ признались, что действительно выходили на задания в состоянии наркотического опьянения. Старшина разведывательной роты заявил, что они употребляли запрещенные вещества перед диверсионными действиями и не спали по двое—трое суток.

Российские военные еще в августе заявляли, что нашли на позициях ВСУ медицинские препараты наркотического действия, а именно опиоиды и вещества эфедринового ряда. Они вызывали повышенную агрессию.