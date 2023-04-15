Спецоперация 15 апреля 2023, 17:47 Российский военный назвал возможное направление удара ВСУ Боец корпуса ДНР Мазур: ВСУ ударят в направлении Мелитополя после потери Артемовска РИА «Новости»

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Украинские боевики после потери контроля над Артемовском ударят в направлении Мелитополя. Такое предположение сделал военнослужащий 1-го армейского корпуса ДНР с позывным Мазур, его слова привел «Московский комсомолец».

По мнению военного, для украинского президента Владимира Зеленского единственным вариантом остается попытка провести контрнаступление на фоне плачевного положения войск в Артемовске.

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«Мне кажется, что сразу после сдачи Артемовска они ударят в сторону Мелитополя, пойдут на Запорожское направление. Думаю, что Херсонская область им не очень интересна, тем более что Днепр форсировать очень трудно», — сказал Мазур.

Боец добавил, что населенные пункты Кременное и Сватово тоже укреплены слишком хорошо, чтобы ВСУ попытались предпринять что-то на этом участке.

Ранее сообщалось, что руководство Евросоюза скептически относится к способности Украины добиться каких-то серьезных успехов в контрнаступлении.