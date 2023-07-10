10 июля 2023, 07:26
Российский военный назвал сумму выкупа из украинского плена
Российский боец «Топаз» рассказал, что выкуп из украинского плена стоил 20 тысяч долларов
Выкуп из украинского плена для российских военнослужащих стоил 20 тысяч долларов и не гарантировал сохранение жизни. Об этом рассказал бежавший из плена доброволец с позывным «Топаз».
По словам бойца, в качестве варианта обмена киевские боевики рассматривали только откуп. Обмена фактически не было. При этом отпускали бойцов с белым флагом в поле.
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«Командиры прямо так и сказали: „Хочешь — бери белый флаг и иди к своим. Дойдешь — значит дойдешь, а не дойдешь — значит, судьба такая“», — военного процитировало РИА «Новости».
«Топаз» попал в плен на Донецком направлении. Российскому добровольцу удалось бежать, когда украинские боевики планировали использовать его как «живой щит» при разминировании.
Власти Донецкой Народной Республики организовали для военнопленных украинской армии встречу с их родными и близкими в одной из исправительных колоний. Пятеро солдат ВСУ попали в плен еще в начале СВО, до этого они обменивались с родными письмами.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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