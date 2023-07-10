Спецоперация 10 июля 2023, 07:26 Российский военный назвал сумму выкупа из украинского плена Российский боец «Топаз» рассказал, что выкуп из украинского плена стоил 20 тысяч долларов РИА «Новости»

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Выкуп из украинского плена для российских военнослужащих стоил 20 тысяч долларов и не гарантировал сохранение жизни. Об этом рассказал бежавший из плена доброволец с позывным «Топаз».

По словам бойца, в качестве варианта обмена киевские боевики рассматривали только откуп. Обмена фактически не было. При этом отпускали бойцов с белым флагом в поле.

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«Командиры прямо так и сказали: „Хочешь — бери белый флаг и иди к своим. Дойдешь — значит дойдешь, а не дойдешь — значит, судьба такая“», — военного процитировало РИА «Новости».

«Топаз» попал в плен на Донецком направлении. Российскому добровольцу удалось бежать, когда украинские боевики планировали использовать его как «живой щит» при разминировании.

Власти Донецкой Народной Республики организовали для военнопленных украинской армии встречу с их родными и близкими в одной из исправительных колоний. Пятеро солдат ВСУ попали в плен еще в начале СВО, до этого они обменивались с родными письмами.