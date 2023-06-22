22 июня 2023, 07:29
Российский военный мешком с продуктами сбил вражеский дрон-камикадзе в зоне СВО
Губернатор Забайкалья Осипов: казак Тунгус сбил дрон ВСУ мешком с продуктами
Российский военнослужащий из Забайкальского края под позывным Тунгус сбил дрон-камикадзе противника в зоне спецоперации точным броском мешка с продуктами. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Осипов.
По его словам, Тунгус провел ночь на дежурстве в окопе, после чего получил мешок с продуктами и вернулся на место дислокации, заметив замерший над ним украинский беспилотный летательный аппарат.
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Военный спрятался в траве, а когда дрон прилетел поближе, боец сбил его продуктовым мешком.
Позднее стало известно, что беспилотник нес на себе гранату от РПГ. Вызрывотехники обезвредили ее, а дрон забрали как трофей.
Осенью прошлого года в мессенджерах и социальных сетях распространилось видео с российским военным, который голыми руками отбрасывал гранаты, сброшенные с беспилотника националистов.
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