15 января 2024, 08:17
Российский военнослужащий сбил коптером дрон ВСУ под Вербовым
Российский коптер протаранил украинский беспилотник под Вербовым
Российский разведывательный квадрокоптер дал бой дрону ВСУ под Вербовым. Военнослужащий ВС РФ протаранил вражеский беспилотник. Видео опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
По данным издания, чтобы сберечь жизни российских бойцов, оператор БПЛА отправил свой Mavic на таран. После нескольких попыток сближения украинский дрон упал на землю, а российский продолжил наблюдение.
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Уточняется, что оператор обычно фиксирует координаты дроны противника и отправляет в эту зону беспилотник с крюком. Сбитый квадрокоптер относят на базу, где ремонтируют, после чего передают военнослужащим.
Ранее появилось видео работы расчета оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», который ликвидировал украинскую военную инфраструктуру на Купянском направлении.
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