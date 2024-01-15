Спецоперация 15 января 2024, 08:17 Российский военнослужащий сбил коптером дрон ВСУ под Вербовым Российский коптер протаранил украинский беспилотник под Вербовым РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российский разведывательный квадрокоптер дал бой дрону ВСУ под Вербовым. Военнослужащий ВС РФ протаранил вражеский беспилотник. Видео опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

По данным издания, чтобы сберечь жизни российских бойцов, оператор БПЛА отправил свой Mavic на таран. После нескольких попыток сближения украинский дрон упал на землю, а российский продолжил наблюдение.

Реклама

Уточняется, что оператор обычно фиксирует координаты дроны противника и отправляет в эту зону беспилотник с крюком. Сбитый квадрокоптер относят на базу, где ремонтируют, после чего передают военнослужащим.

Ранее появилось видео работы расчета оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», который ликвидировал украинскую военную инфраструктуру на Купянском направлении.