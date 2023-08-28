Важное 28 августа 2023, 13:03 Российский ВМФ поразил склад авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ Минобороны: ВМФ ударил по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ РИА «Новости»

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Военно-морской флот России нанес удар по складу авиационного вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВМФ нанес групповой удар по складу ВСУ в ночь на 28 августа. При атаке российские военнослужащие использовали высокоточное оружие большой дальности морского базирования, уточнил Конашенков.

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«Объект поражен», — заявил официальный представитель Министерства обороны.

Ранее российская группировка войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии атаковала украинские подразделения в районе поселка Урожайное в ДНР. ВСУ лишились склада боеприпасов, опорного пункта и машины.

Кроме того, группировка войск «Юг» поразила два склада боеприпасов и два пункта временной дислокации противника в ДНР. Огонь по целям вели из артиллерии.