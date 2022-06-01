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    01 июня 2022, 06:25

    Российский «Ураган» разбил замаскированную бронетехнику и опорный пункт ВСУ

    Минобороны РФ показало, как батарея РСЗО «Ураган» атаковала бронетехнику и опорный пункт ВСУ

    Екатерина Виславская

    Российские военные уничтожили замаскированную бронетехнику и опорный пункт ВСУ. Операцию с использованием расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» показало на видео Минобороны РФ.

    Военнослужащие выехали на позиции в поле и запустили в небо разведывательный беспилотник «Орлан-10». Он помог вычислить координаты укрепленных позиций украинских войск и прицелиться. Батарея выдвинулась на огневую позицию и нанесла удар.

    В результате удалось уничтожить бронетехнику, бойцов и средства огневого поражения украинских подразделений.

    Минувшей ночью глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что военные зачистили Северодонецк — стратегически важный населенный пункт в ЛНР.