Российский «Ураган» разбил замаскированную бронетехнику и опорный пункт ВСУ

Российские военные уничтожили замаскированную бронетехнику и опорный пункт ВСУ. Операцию с использованием расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» показало на видео Минобороны РФ.

Военнослужащие выехали на позиции в поле и запустили в небо разведывательный беспилотник «Орлан-10». Он помог вычислить координаты укрепленных позиций украинских войск и прицелиться. Батарея выдвинулась на огневую позицию и нанесла удар.

В результате удалось уничтожить бронетехнику, бойцов и средства огневого поражения украинских подразделений.

Минувшей ночью глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что военные зачистили Северодонецк — стратегически важный населенный пункт в ЛНР.