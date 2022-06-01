01 июня 2022, 06:25
Российский «Ураган» разбил замаскированную бронетехнику и опорный пункт ВСУ
Минобороны РФ показало, как батарея РСЗО «Ураган» атаковала бронетехнику и опорный пункт ВСУ
Российские военные уничтожили замаскированную бронетехнику и опорный пункт ВСУ. Операцию с использованием расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» показало на видео Минобороны РФ.
Военнослужащие выехали на позиции в поле и запустили в небо разведывательный беспилотник «Орлан-10». Он помог вычислить координаты укрепленных позиций украинских войск и прицелиться. Батарея выдвинулась на огневую позицию и нанесла удар.
В результате удалось уничтожить бронетехнику, бойцов и средства огневого поражения украинских подразделений.
Минувшей ночью глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что военные зачистили Северодонецк — стратегически важный населенный пункт в ЛНР.