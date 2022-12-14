Спецоперация 14 декабря 2022, 06:22 Российский «Тор-М2У» уничтожил украинские беспилотники Минобороны России показало, как расчет «Тор-М2У» сбил беспилотники ВСУ

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Вооруженные силы Украины отправили в зону спецоперации свои дроны-разведчики. Российские военные сбили их при помощи зенитного ракетного комплекса «Тор-М2У». Удар показало Минобороны России.

На кадрах расчет ЗРК «Тор-М2У» Западного военного округа выдвинулся на позицию и подготовил оборудование — координаты разведывательных беспилотников уточнили при помощи радиолокационной станции кругового обзора на броневой башне. По дронам выпустили несколько ракет.

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Российские подразделения используют ЗРК ближнего действия «Тор-М2У» для защиты войск первого эшелона, административных и промышленных зданий от попадания барражирующих боеприпасов, ракет, реактивных снарядов и других угроз с неба. В 2021 году Ижевский электромеханический завод «Купол» объявил, что этот комплекс станет межвидовым — у «Тор-М2У» появится аналог корабельного базирования.

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