14 декабря 2022, 06:22
Российский «Тор-М2У» уничтожил украинские беспилотники
Минобороны России показало, как расчет «Тор-М2У» сбил беспилотники ВСУ
Вооруженные силы Украины отправили в зону спецоперации свои дроны-разведчики. Российские военные сбили их при помощи зенитного ракетного комплекса «Тор-М2У». Удар показало Минобороны России.
На кадрах расчет ЗРК «Тор-М2У» Западного военного округа выдвинулся на позицию и подготовил оборудование — координаты разведывательных беспилотников уточнили при помощи радиолокационной станции кругового обзора на броневой башне. По дронам выпустили несколько ракет.
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Российские подразделения используют ЗРК ближнего действия «Тор-М2У» для защиты войск первого эшелона, административных и промышленных зданий от попадания барражирующих боеприпасов, ракет, реактивных снарядов и других угроз с неба. В 2021 году Ижевский электромеханический завод «Купол» объявил, что этот комплекс станет межвидовым — у «Тор-М2У» появится аналог корабельного базирования.
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Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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