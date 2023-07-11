Спецоперация 11 июля 2023, 08:34 Российский «Терминатор» открыл шквальный огонь по позициям ВСУ под Авдеевкой РИА «Новости»: БМПТ «Терминатор» за ночь выпустил 400 снарядов по позициям ВСУ Пресс-служба Минобороны

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Экипаж российской боевой машины поддержки танков «Терминатор» за ночь выпустил 400 снарядов по позициям украинских боевиков под Авдеевкой. Об этом РИА «Новости» рассказал командир БМПТ.

По его словам, по позициям противника работали с расстояния в четыре километра осколочно-фугасными и бронебойно-трассирующими снарядами калибра 30 миллиметров.

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«Расход был 400 снарядов», — рассказал собеседник агентства.

Военный пояснил, что огонь открыли ночью, поскольку в темноте с помощью тепловизоров проще обнаружить живую силу и технику Вооруженных сил Украины.

Танковый взвод группировки войск «Восток» отразил пять атак ВСУ на Времевском выступе. Российские бойцы отбили нападение, ликвидировав несколько единиц военной техники западного производства и порядка 10 украинских военнослужащих.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ поменяли тактику боевых действий после провала контрнаступления. Теперь украинские боевики двигаются малыми группами и не рискуют отправлять большое скопление силы в бой.