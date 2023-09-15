Спецоперация 15 сентября 2023, 07:40 Российский танк заставил повернуть назад колонну техники ВСУ на Южно-Донецком направлении Чехов: танк группировки «Восток» обратил в бегство колонну техники ВСУ РИА «Новости»

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Танк группировки «Восток» ВС России заставил с помощью огня отступить колонну украинской военной техники. Российские силы уничтожили несколько бронемашин противника. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов в комментарии РИА «Новости».

Подвиг совершил экипаж ефрейтора Владимира Цацулина, который отражала атаку украинской армии. Все происходило на Южно-Донецком направлении.

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«В ходе одного из боев экипаж под командованием ефрейтора [Владимира] Цацулина вел огневое поражение по колонне техники украинских войск. Слаженность и боевой опыт танкистов позволили уничтожить несколько бронемашин противника с живой силой», — рассказал Чехов.

По его словам, оставшиеся в живых бойцы ВСУ оставили попытки наступления. Военные «Востока» показали в этом сражении свой профессионализм и мужество, отметил представитель российской группировки.

Всего удалось отразить на этом направлении три атаки ВСУ. Группировка «Восток» помешала противнику провести ротацию своих подразделений в районе Новодонецкого. Там уничтожили украинских военных и их технику, добавил Чехов.