Спецоперация 15 августа 2023, 03:41 Российский танк выдержал прямое попадание гранатомета NLAW и подрыв на мине Минобороны: российский танк выдержал прямое попадание гранатомета NLAW РИА «Новости»

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Российский танк в ходе боя выдержал прямое попадание из гранатомета NLAW и подрыв на противотанковой мине. Подбитая бронемашина продолжила вести огонь по противнику и удерживать занятую позицию, сообщил «РИА Новости» офицер группировки войск «Юг» Вооруженных сил России.

Российский танк сопровождал штурмовую колонну на Авдеевском направлении, рассказал военный.

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«В ходе завязавшегося боя по нашему танку пришлось прямое попадание из гранатомета NLAW. Но экипаж сохранил боеспособность и продолжил маневрировать и вести прицельный огонь по противнику», — сообщил офицер.

Затем подбитый танк нарвался на минное заграждение противника, но и после этого продолжил вести огонь по врагу.

«Экипаж танка эвакуировался из подбитой машины только после полного выполнения поставленной задачи», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что вертолетное звено Вооруженных сил России за 10 минут уничтожило пять единиц западной бронетехники на Ореховском направлении. Среди подбитых машин оказался, в том числе, немецкий танк Leopard.