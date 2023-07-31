Спецоперация 31 июля 2023, 09:03 Российский танк в одиночку уничтожил колонну техники украинских боевиков «РВ»: российский танк в одиночку уничтожил восемь единиц техники ВСУ под Новоайдаровкой РИА «Новости»

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Экипаж российского танка в бою на Запорожском направлении в одиночку уничтожил колонну украинской бронетехники в районе населенного пункта Новоайдаровка. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

На опубликованных кадрах видно, что отечественный танк ехал по пересеченной местности, когда разведка выявила движение колонны противника.

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Не задумавшись даже на мгновение, российский танк смело вступил в бой. Наблюдающие за ним с беспилотника разведчики начали фиксировать уничтожение единиц техники противника. После этого экипажу помогла точная работа артиллерии, которая разбила вражескую колонну.

Ранее Минобороны показало на видео, как экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 разгромили бронетехнику и личный состав подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении. Выпущенная «Аллигатором» управляемая ракета попала точно в бронемашину, вызвав возгорание и детонацию боекомплекта.