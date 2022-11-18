18 ноября 2022, 18:19
Российский танк уничтожил группу украинских военных в ДНР
РИА «Новости»: у Водяного в ДНР русский танк уничтожил группу боевиков ВСУ с техникой
Во время боев за село Водяное в Донецкой Народной Республике один российский танк уничтожил группу боевиков ВСУ вместе с бронетехникой. Видео поделилось РИА «Новости».
Во время наблюдения за населенным пунктом оператор беспилотника из подразделения разведки «Шторм» 1-й славянской бригады народной милиции ДНР засек украинское подразделение с техникой — они зашли в Водяное и заняли два здания. В гараж одного из домов они загнали бронетехнику, в другом расположились сами.
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Их координаты передали танковому экипажу, и тот открыл точный огонь по противнику.
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На кадрах видно, как танк из выстрелов попал в гараж, и над домом поднялся черный дым от загоревшейся техники. Затем танк выстрелил здание с укрывшимся личным составом.
До этого Министерство обороны России сообщило о публикации новых видеосвидетельств массовой расправы украинских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными. При этом, как подчеркнули в ведомстве, украинские пленные содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции.
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