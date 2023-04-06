06 апреля 2023, 02:16
Российский танк Т-72 уничтожил отряд ВСУ в лесах Кременной
RT: танк Т-72 ВС РФ расстрелял украинский отряд в лесах Кременной
Российский танк Т-72 ликвидировал позицию Вооруженных сил Украины в лесу в районе Кременной. Об этом сообщили бойцы добровольческого батальона «Урал» военному корреспонденту RT Мураду Газдиеву.
Первостепенной задачей ВС РФ было подавление вражеского огня.
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«Украинские бойцы и наемники, которых здесь предостаточно, поджидали российский танк. Не успел он подъехать, как в ствол попал снаряд из РПГ. Для этого бойца противника тот выстрел стал последним в жизни», — заявил военкор.
Однако существенных повреждений от снаряда РПГ танк не получил. Экипаж Т-72 не дал бойцам ВСУ опомниться и мгновенно поразил позицию украинских военнослужащих несколькими выстрелами.
Ранее «Ростех» сообщил, что танки Т-90 и Т-80 получат новую защиту, способную сбивать снаряды и ракеты с помощью спецбоеприпасов. Холдинг добавил, что другие бронемашины также могут получить апгрейд, но для этого нужно провести доработки, учитывающие индивидуальные особенности каждого объекта.
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