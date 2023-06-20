Спецоперация 20 июня 2023, 08:42 Российский танк провел бой против трех танков ВСУ Экипаж Т-90М «Прорыв» провел бой против трех танков ВСУ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Российский танк Т-90М «Прорыв» во время штурма опорного пункта украинских националистов на Краснолиманском направлении провел успешный бой против трех танков противника. Об этом сообщило РИА «Новости».

Экипажем командовал старший лейтенант с позывным Жених. Во время боя он получил ранение, но продолжил выполнять задачу. После активной перестрелки российские военные сумели пленить несколько противников, брошенных собственными командирами на поле боя.

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За проявленные героизм и мужество командира танкового взвода наградили орденом Мужества.

Ранее сообщалось, что экипаж Т-90М «Прорыв» уничтожил группу боевиков ВСУ в ходе ротации в Луганской Народной Республике, сообщал RT.

Кроме того, в марте российские военные с помощью танка сорвали вылазку разведывательной группы ВСУ на Краснолиманском направлении.