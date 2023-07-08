Спецоперация 08 июля 2023, 07:49 Российский танк посеял панику в рядах ВСУ на Времевском выступе Экипаж российского танка посеял панику в рядах украинских войск на Времевском выступе РИА «Новости»

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Экипаж российского танка под командованием старшего сержанта Василий Плотников в боях на Времевском выступе в Запорожской области уничтожил несколько единиц тяжелой техники ВСУ, чем посеял панику в рядах боевиков. Об этом РИА «Новости» сообщил глава пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Экипаж танка под руководством Плотникова в ходе наступления ВСУ на Времевском выступе уничтожил несколько бронированных машин ВСУ за короткое время, чем посеял панику в рядах врага», — сказал он.

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Чехов добавил, что Плотников уверенно и грамотно руководил боем на одном из самых сложных участков фронта. При этом танк неоднократно вывозил с поля боя раненых и эвакуировал в тыловой район поврежденную технику.

Ранее член военной-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что за Времевский выступ идут тяжелые бои. Он отмечал, что ВСУ постараются взять его под свой контроль.