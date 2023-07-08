08 июля 2023, 07:49
Российский танк посеял панику в рядах ВСУ на Времевском выступе
Экипаж российского танка посеял панику в рядах украинских войск на Времевском выступе
Экипаж российского танка под командованием старшего сержанта Василий Плотников в боях на Времевском выступе в Запорожской области уничтожил несколько единиц тяжелой техники ВСУ, чем посеял панику в рядах боевиков. Об этом РИА «Новости» сообщил глава пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
«Экипаж танка под руководством Плотникова в ходе наступления ВСУ на Времевском выступе уничтожил несколько бронированных машин ВСУ за короткое время, чем посеял панику в рядах врага», — сказал он.
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Чехов добавил, что Плотников уверенно и грамотно руководил боем на одном из самых сложных участков фронта. При этом танк неоднократно вывозил с поля боя раненых и эвакуировал в тыловой район поврежденную технику.
Ранее член военной-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что за Времевский выступ идут тяжелые бои. Он отмечал, что ВСУ постараются взять его под свой контроль.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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