Спецоперация 03 мая 2023, 10:04 Российский сверхманевренный истребитель уничтожил украинский самолет Минобороны РФ: российский истребитель Су-35 уничтожил украинский самолет Пресс-служба Минобороны

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Истребитель Су-35 ВКС России обнаружил и уничтожил украинский самолет в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в официальном Telegram-канале.

«В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации», — сообщили в ведомстве.

Во время одного из вылетов российский многоцелевой сверхманевренный истребитель своевременно обнаружил и ликвидировал воздушное судно ВСУ.

Ранее «360» писал, что российские военные уничтожили отделение ВСУ при строительстве переправы через реку возле населенного пункта Невское на Краснолиманском направлении.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что страна почти готова к контрнаступлению. Однако вооруженные силы Украины могут не дожить до него.