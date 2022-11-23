23 ноября 2022, 09:16
Российский Су-35С уничтожил самолет ВСУ во время патрулирования
Минобороны России показало, как Су-35С сбил во время патрулирования самолет ВСУ
Российский истребитель Су-35С во время патрулирования сбил украинский самолет. Пилот рассказал, как захватил цель и нанес по ней удар. Минобороны России показало видео боевого вылета.
Истребители Су-35С регулярно патрулируют воздушное пространство. Военнослужащий рассказал, что во время очередного дежурства приборы показали цель — самолет ВСУ.
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«Выполнил захват цели, получил разрешение к работе по данной цели, выполнил пуск и продолжил полет», — сказал он.
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Летчик рассчитал примерное время попадания ракеты, а после проверил по приборам — самолет противника пропал. Для того чтобы удостовериться в этом, он сделал отворот и пошел на повторный заход, и его также не было. Когда вернулся на аэродром, сослуживцы из наземных подразделений подтвердили, что удар оказался точным.
В Минобороны отметили, что Су-35С также прикрывают вертолеты и самолеты штурмовой авиации во время ударов по Вооруженным силам Украины. На них устанавливают ракеты разного класса, чтобы бить по объектам противника.
Минобороны РФ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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