Спецоперация 11 января 2023, 07:48 Российский Су-35С сбил летевший к Донецку самолет ВСУ Летчик истребителя Су-35С рассказал Минобороны о задачах в небе над зоной спецоперации

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Российский истребитель Су-35С во время очередного вылета сбил самолет Вооруженных сил Украины. Летчик рассказал Минобороны, как отработал удар по цели, и о задачах авиации в зоне спецоперации.

Он отправился на стандартное дежурство. Задача Су35С, по словам, летчика, в том, чтобы прикрывать действия штурмовиков, бомбардировщиков и вертолетов армейской авиации при нанесении ударов по военным объектам ВСУ. Кроме того, они занимаются патрулированием своих участков. Во время такого вылета летчик заметил противника.

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«Увидел, что идет групповая цель, двигается в сторону Донецка. Выполнил наведение по командам, поставил цель на атак», — рассказал летчик.

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Пилот подгадал удобный момент и выпустил снаряды. После удара он проверил, попал ли в цель, и продолжил патрулировать территорию. Минобороны рассказало, что во время вылета истребитель уничтожил самолет ВСУ при помощи подвешенных ракет.