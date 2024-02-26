Спецоперация 26 февраля 2024, 16:58 Российский Су-34 уничтожил командный пункт ВСУ на Купянском направлении Минобороны показало работу Су-34 на Купянском направлении

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На Купянском направлении ВСУ лишились личного состава, командного пункта и техники. По укрепленным позициям противника ударил экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34, сообщили в Минобороны.

«Летчики выполнили бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — подчеркнули в ведомстве.

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По данным разведки, результатом боевой работы истребителя стало уничтожение живой силы, укрепленных позиций, техники и командного пункта украинских военных.

На Купянском направлении скопилась бронетехника и личный состав ВСУ. Су-34 ударил по противнику, не входя в зону поражения украинской ПВО. После этого истребитель вернулся на аэродром вылета.

В Минобороны подчеркивали, что все цели успешно уничтожили.