26 февраля 2024, 16:58
Российский Су-34 уничтожил командный пункт ВСУ на Купянском направлении
Минобороны показало работу Су-34 на Купянском направлении
На Купянском направлении ВСУ лишились личного состава, командного пункта и техники. По укрепленным позициям противника ударил экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34, сообщили в Минобороны.
«Летчики выполнили бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — подчеркнули в ведомстве.
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По данным разведки, результатом боевой работы истребителя стало уничтожение живой силы, укрепленных позиций, техники и командного пункта украинских военных.
На Купянском направлении скопилась бронетехника и личный состав ВСУ. Су-34 ударил по противнику, не входя в зону поражения украинской ПВО. После этого истребитель вернулся на аэродром вылета.
В Минобороны подчеркивали, что все цели успешно уничтожили.
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