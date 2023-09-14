Спецоперация 14 сентября 2023, 12:55 Российский спецназовец раскрыл тактику ВСУ близ села Работино РИА «Новости»: ВСУ практически не используют бронетехнику близ села Работино РИА «Новости»

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Для атак на российские позиции на участке Работино — Вербовое на Запорожском направлении ВСУ практически не используют бронетехнику, рассказал РИА «Новости» боец армейского спецназа «Осман» с позывным Фидель. По его словам, противник отдает предпочтение пехотным подразделениям.

Если раньше ВСУ перемещались группами по пять-семь человек, то теперь передвигаются по одному-двум человекам, отметил собеседник агентства.

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Стремление рассредоточиться, по его словам, связано со желанием противника снизить потери от ударов авиации и артиллерии.

«Точки сбора у них находятся обычно в километре, а то и в двух от наших позиций», — добавил Фидель.

Бронетехнику украинские военные используют главным образом для переброски личного состава ближе к позициям. В ход идут как советские, так и западные образцы, например БМП Bradley, М113, Marder.

Днем ранее, 13 сентября, глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на фоне колоссальных потерь ВСУ перебросили на Запорожское направление новые резервы. И они, по его данным, уже принимают участие в боевых действиях в районе сел Работино и Вербовое.