Спецоперация 29 мая 2023, 10:12 Российский спецназ уничтожил группу ВСУ на Купянском направлении TopWar: спецназ РФ ликвидировал группу ВСУ на Купянском направлении

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Спецподразделение Вооруженных сил России уничтожило группу украинских боевиков на Купянском направлении. Бойцы ВСУ в этот момент ехали на трех пикапах. Об этом сообщило издание «Военное обозрение».

«Российские вооруженные силы продолжают активно действовать на Купянском направлении, оттесняя украинские формирования и уничтожая личный состав противника», — написало издание.

Из-за непогоды украинские военные побросали часть позиций на Купянском направлении.

Ранее российские войска нанесли удары ракетами и дронами-камикадзе «Герань» по целям на Украине. Взрывы прогремели в разных регионах, ВСУ пытались сбивать беспилотники, но выдавали свои позиции.

Корреспонденты «Русской весны» сообщали, что армия РФ ударила по авиабазе ВСУ в Хмельницкой области. Загорелся склад с боеприпасами, поражены пять летательных аппаратов. Россия также уничтожает технику противника с помощью «Штурм-С», передавало Минобороны РФ.