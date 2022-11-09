Российский спецназ начал использовать модернизированный бронеавтомобиль «ВПК-Урал» в зоне СВО | 360°

Спецоперация 09 ноября 2022, 09:15 Российский спецназ начал использовать модернизированный бронеавтомобиль «ВПК-Урал» в зоне СВО ТАСС: спецназ применил модернизированный броневик «ВПК-Урал» в зоне спецоперации РИА «Новости»

Читать 360tv в

Спецподразделения ВС РФ начали применять в зоне спецоперации бронеавтомобиль «ВПК-Урал». Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах. По словам собеседника агентства, эта многоцелевая машина оснащена дополнительной защитой двигательного отсека, а на ее крыше есть рабочее место для пулеметчика.

Собеседник агентства отметил, что броневик модернизировали с учетом опыта применения легкой колесной техники в различных вооруженных конфликтах.

Реклама

«Стрелок на крыше машины теперь меньше рискует пострадать от пуль и осколков при выполнении боевой задачи», — подчеркнул источник.

Реклама

Официально данные об использовании обновленного бронеавтомобиля в зоне СВО пока не комментировали.

По информации разработчика «ВПК-Урал», масса броневика составляет 14,5 тонны, он может вмещать до девяти военных. Автомобиль способен развить скорость более 100 километров час, запас хода оценивается в одну тысячу километров. Его колеса и днище могут выдержать взрыв до шести килограммов тротила.