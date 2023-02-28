Спецоперация 28 февраля 2023, 05:24 Российский спецназ использовал дроны-камикадзе при штурме позиций ВСУ — СМИ РИА «Новости»: спецназ ВС РФ при штурме позиций ВСУ применил систему с дронами-камикадзе РИА «Новости»

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Подразделения спецназа России применили для штурма украинских позиций в зоне спецоперации новую разведывательно-ударную систему с малыми беспилотниками-камикадзе. Как сообщил РИА «Новости» информированный источник, эти БПЛА способны полностью автоматически выбирать маршрут к цели поражения.

«Подразделениями российского спецназа в зоне СВО при штурме украинских позиций, особенно в городских условиях, применяется новая отечественная разведывательно-ударная система с использованием малых дронов вентиляторного типа», — привело агентство слова своего собеседника.

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С помощью этого комплекса командир подразделения может указать точку атаки одним нажатием пальца на планшете пульта управления беспилотниками, отметил собеседник агентства. БПЛА может добраться до назначенного места в автоматическом режиме.

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В новой системе собирается информация о местности и противнике. Это делается с помощью нашлемных камер бойцов, участвующих в бою, а также камер разведывательных беспилотников. После этого нейросеть на основе собранной информации создает упрощенную модель местности. На этой модели отмечаются позиции и огневые точки противника, после чего БПЛА по команде движется к выбранной цели. Как уточнил источник агентства, в комплексе применяются дроны двух типов.