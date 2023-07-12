Спецоперация 12 июля 2023, 09:51 Российский «Солнцепек» ударил по ВСУ в районе Новоселовского в ЛНР МО РФ: российские войска ударом «Солнцепека» отбили атаку ВСУ в районе Новоселовского Пресс-служба Минобороны

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Российские войска при помощи танков и тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» отбили атаку Вооруженных сил Украины в районе Новоселовского в ЛНР. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

По его словам, в наступление на российские позиции пошла 32-я украинская отдельная механизированная бригада. Попытка атаки оказалась неудачной, противник понес серьезные потери. ВС РФ уничтожили до взвода живой силы, а также миномет и американскую БМП Bradley.

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«Подразделения Вооруженных сил Украины остановили. Они отошли на ранее занимаемые позиции», — сказал Зыбинский.

На Купянском направлении экипаж российского Су-34 группировки войск «Запад» уничтожил ремонтную базу украинской армии. Удар с воздуха летчики нанесли по объектам ВСУ в районе населенного пункта Колодезное.

Российские военные поразили несколько пунктов ВСУ и остановили атаки на Краснолиманском направлении. Противник понес большие потери, четыре военнослужащих десантно-штурмовой бригады сдались в плен.