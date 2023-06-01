Спецоперация 01 июня 2023, 09:17 Российский «Солнцепек» ударил по подразделению украинской теробороны у Новоселовского в ЛНР Минобороны: «Солнцепек» ударил по подразделениям украинской теробороны у Новоселовского Пресс-служба Минобороны

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Расчет российской тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек» ударил по подразделениям украинской территориальной обороны в ЛНР. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад», полковник Сергей Зыбинский.

«Нанесены удары по подразделения 103-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Новоселовское», — заявил собеседник агентства.

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Пресс-служба Минобороны России сообщила, что «Солнцепеком» бойцы ЗВО уничтожают укрепленные долговременные опорные пункты и позиции ВСУ.

«Поражение противника достигается путем комплексного воздействия осколками, высокой температурой и повышенным давлением», — пояснили в министерстве.

Ранее ВС РФ одним снарядом из «Солнцепека» уничтожили опорный пункт ВСУ на Сватовском направлении. Еще по двум опорным пунктам украинских боевиков ударили на Южнодонецком направлении.

На ликвидацию цели у России в среднем требуются один-два термобарических снаряда — после получения боевого опыта у военных увеличилась точность и эффективность.

Тяжелая огнеметная система «Солнцепека» — советская и российская система вооружения, предназначенная для вывода из строя техники, разрушения зданий и сооружений объемным взрывом. Производить оружие начали еще в 1987 году.