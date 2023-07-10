Спецоперация 10 июля 2023, 02:29 Российский «Солнцепек» поразил скопление живой силы противника в Хромово в ДНР РИА «Новости»

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Экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» поразил скопление живой силы ВСУ в деревне Хромово в ДНР. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев, написали «Известия».

«В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией уничтожены гаубица Д-30 в районе населенного пункта Звановка, самоходная артиллерийская установка Paladin в Предтечино, гаубицы Д-20 и М777 в Новомихайловке», — сообщил Астафьев.

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Ударами РСЗО «Торнадо-С» поражены скопления живой силы противника в Константиновке. Уничтожены склады ракетно-артиллерийского оружия украинских войск в Михайловке и Дружковке.

В частности, речь идет об уничтожении клада боеприпасов и сосредоточения живой силы 24-1 бригады ВСУ в Дзержинском и склада материального обеспечения 110-й МБР ВСУ в Авдеевке.

Ранее сообщалось, что Украина гарантировала США неприменение американских кассетных боеприпасов на территории России. США намерены передать Украине кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи.