Спецоперация 25 июля 2023, 06:38 Российский солдат в одиночку ликвидировал более 10 бойцов ВСУ в районе Времевского выступа Стрелок группировки «Центр» Артем Березин уничтожил свыше 10 солдат ВСУ РИА «Новости»

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Стрелок мотострелкового взвода мотострелкового полка группировки войск «Центр» Артем Березин в одиночку ликвидировал более 10 солдат Вооруженных сил Украины в бою в районе Времевского выступа. Благодаря этому удалось сорвать очередную атаку противника, сообщил РИА «Новости» начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Рядовому поручили на одном из участков Запорожского направления вести огонь по украинским подразделениям. Когда он находился на оборонительном рубеже, ВСУ устроили очередную атаку. Артем Березин собственными силами ликвидировал более 10 военнослужащих. Олег Чехов сообщил, что благодаря действиям стрелка и его сослуживцев удалось удержать позиции.

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На Запорожском направлении также работала артиллерия. Ей удалось остановить вылазку разведгруппы ВСУ около Чаривного и уничтожить станцию радиоэлектронной борьбы в Новоданиловке. Расчеты самоходных минометов поразили склад боеприпасов в Каменском, армейская авиация вывела из строя бронемашину пехоты, беспилотник — минометный расчет к северу от Приютного.

Пункт временной дислокации со складом горюче-смазочных материалов и автомобильной техникой настигли в Малой Токмачке силами бомбардировочной авиации. Штурмовая авиация ударила по подразделениям ВСУ в районе Роботино, Новоданиловки, Пятихатки и Приютного. Система ПВО сбила дрон «Валькирия» и два — «Лелека».

ВСУ начали стягивать силы в Снигиревку, чтобы попытаться форсировать Днепр. Руководитель районной администрации Юрий Барбашов заявил, что ВСУ создали там штаб.