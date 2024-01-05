Спецоперация 05 января 2024, 16:07 Российский солдат, в одиночку атаковавший опорный пункт ВСУ, попал на видео Российский солдат в одиночку атаковал опорный пункт ВСУ и попал на видео РИА «Новости»

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Бой штумовика Западного военного округа, который в одиночку атаковал опорный пункт ВСУ под Сватово, попал на видео. Его опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Вооруженный автоматом российский боец подобрался в укрепленным позициям ВСУ. Он кинул гранату в сторону противника, а затем вернулся к своим товарищам. По данным канала, позже российские военные видели, как из опорного пункта эвакуировали тело погибшего украинского солдата.

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До этого разведчик Южной группировки войск ВС России заявил, что ВСУ вынуждены отодвинуть свои позиции на Артемовском направлении. Операторы беспилотников вычисляют передвижения противника и наносят по нему удары. Ликвидация целей подтверждается видео с разведывательных дронов.

Издание Welt признало, что Россия перехватила инициативу по всей линии фронта. Российские военнослужащие подавляют противника точными ракетными ударами.