Спецоперация 10 марта 2024, 01:12 Российский солдат уничтожил украинский дрон из стрелкового оружия Минобороны: гвардии рядовой Горн сбил дрон ВСУ из стрелкового оружия РИА «Новости»

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Украинский беспилотник сбили на подлете к позиции российских штурмовиков из стрелкового оружия. Огонь открыл гвардии рядовой Сергей Горн, его подразделение выполняло задачу по взятию опорного пункта противника, сообщили в Минобороны.

Боец увидел украинский беспилотник, который летел на предельно малой высоте. Горн доложил командованию о воздушном объекте и открыл огонь по дрону из стрелкового оружия. Беспилотник упал и взорвался на отдалении от подразделения ВС России.

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«Благодаря профессиональным действиям гвардии рядового Горна удалось сорвать попытку ВСУ атаковать российские войска, а также выбить украинских боевиков с опорного пункта», — сообщили в оборонном ведомстве.

Боевиков ВСУ вытеснили к окраинам поселка Ивановское около Часова Яра. Российские войска заняли большую часть населенного пункта.