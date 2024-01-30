Спецоперация 30 января 2024, 02:45 Российский солдат пожал руку взятому в плен бойцу ВСУ Видео рукопожатия русского военного и пленного солдата ВСУ появилось в Сети РИА «Новости»

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Российский военнослужащий пожал руку пленному солдату Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации. Кадры с этим моментом опубликовали в Telegram-канале «Злой журналист».

Судя по видео, бойцы ВС РФ окружили укрытие одного из подразделений украинской армии. В это момент противник пытался спрятаться в окопах.

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Один из штурмовиков был вооружен бесшумной снайперской винтовкой «Винторез», что указывает на его принадлежность к подразделению спецназа. Несмотря на то, что кадры показали без звука, видно, что бойцы ВС России были тактичны с пленными. Когда из окопа появился украинец, российский спецназовец что-то ему сказал и стал жать руку.

Ранее пленный штурмовик 71-й отдельной егерской бригады ВСУ Вячеслав Гриненко рассказал, что украинских солдат бросили в Авдеевке без огневой поддержки, еды и воды.

Им оставалось лишь надеяться на помощь и спасение со стороны российской армии. По словам Гриценко, за девять дней штурмовую роту уничтожили наполовину.